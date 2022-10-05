Российский актер обижен и расстроен тем, что россияне не хотят умирать за Родину.

Известный российский пропагандист и актер из сериала "Кадеты" Борис Корчевников разрыдался в прямом эфире одной из программ из-за того, что россияне не хотят идти воевать за свою страну. Он называет тех, кто не готов отдать свою жизнь за Россию, "тленом" и "мусором".

"Что же это такое, наша Родина, если за нее кто-то отдает жизнь. А я ее, значит, не люблю! Она при этом стоит того, что за нее отдают жизнь! За нее и за меня! Как же мне жить дальше?! Если ты даже тогда не можешь изменить отношения к своей стране, то на тебе можно ставить крест! Ты ничто, ты зеро, ты ноль! Ничто тебя не научит ни патриотизму, ни человеколюбию. Ты тлен, мусор! Господь умеет таких ненавидеть и уничтожать, и сжигать!" - сказал Корчевников, сидя на фоне икон.

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Отметим, звезда сериала "Кадетство" Борис Корчевников давно известен своей позицией поддержки путинского режима и войны в Украине. Так, например, недавно он назвал Донбасс Россией. Также Корчевников побывал в оккупированном городе Дебальцево Донецкой области.

Напомним, российская пропагандистка Тина Канделаки попала в санкционный список США. Помимо этой путинистки, ее мужа и детей, в новый санкционный список вошли еще 46 человек.

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