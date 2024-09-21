Она также рассекретила, какие последствия есть у мужа после тяжелого ранения.

Украинский юморист и участник шоу "Лига смеха" Виктор Розовый, который в апреле получил тяжелое осколочное ранение головы на фронте, проходит реабилитацию. А недавно его жена Ольга рассказала некоторые подробности состояния здоровья любимого.

В частности, она опубликовала видео из больницы и показала, как Виктор с закрытыми глазами пытается различить на запах и вкус популярные напитки. Оказалось, что после травмы у мужчины эти ощущения исчезли, поэтому сейчас он заново учится этому.

"После травмы Виктор потерял чувство вкуса и запаха. Пробуем работать на воспоминаниях", - подписала Ольга.

Что известно о ранении Виктора Розового

Виктор с начала войны пополнил ряды ВСУ. Он защищал Украину в составе 3-й ОШБр, но после выполнения боевого задания получил серьезное ранение головы. Более двух недель мужчина находился в тяжелом состоянии. Ему сделали операцию и позже он впервые показал голову после ранения на фронте. Также недавно Виктору сделали серьезную операцию - установили в череп титановую пластину.

Напомним, ранее юморист-воин Виктор Розовый ответил, сможет ли ходить после тяжелого ранения на фронте.

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