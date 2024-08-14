Виктор Розовый рассказал, что ему вставили титановую пластину в череп.

Известный украинский комик, звезда шоу "Лига Смеха" Виктор Розовый проходит реабилитацию после осколочного ранения на фронте. Артист вышел на связь и сообщил, что пережил еще одну сложную операцию.

В своем Instagram юморист поделился новыми кадрами, на которых показал, как сейчас выглядит. Недавно ему сделали операцию, во время которой в его череп установили титановую пластину. Несмотря на ранения и длительное лечение, Виктор не теряет позитива и с юмором сказал, что теперь "в его голове стало больше железа".

"Шрамов не прибавилось. А железа в голове стало больше", - отметил Розовый.

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В дополнение, комик также поделился кадром, на котором показал титановую пластину, которую ему установили. Специалисты сделали 3D снимок головы Розового и с помощью него создали пластину соответствующего размера.

"Моя травма в 3D и пластина", - написал под фото Виктор.

К слову, в начале полномасштабного вторжения Розовый стал на защиту страны, но в марте он получил осколочное ранение в голову. К счастью, рядом с ним в сложный момент оказались собратья. Защитники оказали ему первую медицинскую помощь и, по сути, спасли жизнь.

Позже Виктора доставили в больницу, где он пережил сложную операцию и две недели интенсивной терапии. Сейчас юморист проходит реабилитацию. Сложный период воин переживает вместе со своей возлюбленной Ольгой, на которой женился в марте этого года.

Напомним, ранее жена раненого на фронте Виктора Розового показала трогательные кадры из больницы.

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