Мужчина до сих пор проходит реабилитацию.

Украинский юморист и участник шоу "Лига смеха" Виктор Розовый, который недавно получил тяжелое осколочное ранение на фронте, впервые показал свою прооперированную голову.

Ранее он скрывал место ранения и не акцентировал на нем внимание в сети. Сейчас, через три месяца после операции и лечения, он решил откровенно показать шрамы.

"Той во, упал", - в шутку подписал Виктор фотографию из больничной палаты.

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Что известно о Викторе Розовом

Розовый с начала полномасштабной войны пошел в ВСУ. Он защищал Украину в составе 3-й ОШБр. Однако после выполнения боевого задания получил серьезное ранение головы. Более двух недель мужчина находился в тяжелом состоянии.

Жена юмориста отмечала, что как только ему станет лучше, то Виктора будут лечить за рубежом. Сейчас он проходит реабилитацию и иногда выходит на связь с подписчиками. Например, недавно показался в инвалидной коляске в компании своей любимой Ольги и домашнего любимца.

Напомним, недавно погиб на фронте украинский музыкант Николай Ленок, который работал в "Диком театре".

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