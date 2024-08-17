Мужчина также рассказал, что запомнилось перед травмой.

Украинский юморист и участник шоу "Лига смеха" Виктор Розовый, который получил тяжелое осколочное ранение головы на фронте, рассказал о его последствиях.

Недавно он решил пообщаться с подписчиками в Instagram и рассказать о своем состоянии. В частности, у него спросили, сможет ли он ходить самостоятельно в будущем, ведь сейчас Виктор передвигается с помощью инвалидной коляски или на костылях.

"Говорят, 100%, но нужно время. А вот рука всех функций на 100% не восстановит. Вышивать крестиком не смогу", - ответил Розовый с юмором.

Видео дня

Также мужчина вспомнил, что последнее запомнилось перед ранением.

"У нас во взводе был тотальный обсешн - нах**рить пи*а*ов и все остальное неважно. Поэтому помню, как по рации передали, что они должны заходить в наш квадрат и как выставил вертушку в их направлении. Конечно, перед заходом мортал шелы полетели. А еще помню, как ПТБешники заходили как раз те, которые меня спасли", - ответил Виктор.

Что известно о Викторе Розовом

Виктор с начала полномасштабной войны пошел в ВСУ. Он защищал Украину в составе 3-й ОШБр. Однако после выполнения боевого задания получил серьезное ранение головы. Более двух недель мужчина находился в тяжелом состоянии.

Жена юмориста отмечала, что как только ему станет лучше, то Розового будут лечить за рубежом. Сейчас он проходит реабилитацию и впервые показал голову после ранения на фронте. Также недавно Виктору сделали серьезную операцию - установили в череп титановую пластину.

Напомним, ранее звезда "Лиги смеха" рассказал о реабилитации после ранения на фронте.

Вас также могут заинтересовать новости: