Певец прогулялся с малышом по улицам столицы.

Известный украинский певец Виталий Козловский, который недавно стал отцом, поделился новой фотографией с сыном. На днях малышу исполнилось три месяца.

Знаменитость прогулялся с малышом Оскаром по улицам столицы и показал поклонникам, как это было. Артист не показал лицо сына, как всегда, ведь мальчик был в коляске. Звездный папа позировал в джинсах, футболке и кепке на берегу столичной реки. Он в очередной раз подчеркнул, что счастлив и получает удовольствие от отцовства.

"Спасибо Богу за возможность сегодня проживать особые эмоции", - подписал фото Козловский.

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Что известно о сыне певца

Виталий впервые стал отцом три месяца назад. Он рассказывал, что имя Оскар означает "божественный". После объявления новости артист начал часто показывать в сети беременную жену Юлию и сыночка. Как известно, звезда присутствовал на родах и поддерживал любимую.

На днях стало известно, что Козловский тайно покрестил Оскара. Крещение звездного первенца состоялось в Михайловском златоверхом монастыре в Киеве.

Напомним, ранее Виталий Козловский рассказал, почему ему пришлось бросить жену и сына.

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