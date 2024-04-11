Певец опубликовал архивные фотографии в своем Instagram.

Известный украинский певец, военный ВСУ Виталий Козловский после большого интервью у Рамины Эксхакзай перестал скрывать свою жену. Теперь артист наверстывает прошлое и активно публикует фото со своей избранницей.

В своем Instagram Козловский обнародовал фотографии, которые были сделаны еще до рождения сына певца. Пара снялась в романтической фотосессии, чтобы запечатлеть совместные ценные моменты. На снимках возлюбленная звезды Юлия Бакуменко в положении.

Влюбленные фотографировались в нескольких образах. Сначала это были нежные изящные наряды, а впоследствии Виталий переоделся в военную форму. На животик Юлии они прицепили шеврон военного с надписью "Козловский".

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Певец лаконично подписал сообщение с женой и обратился к любимой.

"Моя! Или это уже можно в таком положении говорить мои?" - написал Козловский.

Юлия Бакуменко прокомментировала романтическое сообщение Козловского, где указала, что он лучший муж и отец.

"Наш самый дорогой муж и папа", - написала жена певца.

Напомним, ранее Виталий Козловский впервые показал новорожденного сына и рассекретил его необычное имя.

Также мы писали, что Виталий Козловский поделился, как сделал предложение жене.

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