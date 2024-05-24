Певец выбрал для этого события столичный монастырь.

Украинский певец-воин Виталий Козловский, который недавно стал отцом, покрестил своего сына Оскара.

Интересно, что сам артист и его жена Юлия Бакуменко не афишировали это событие. Однако в сети появилось фото из монастыря, которое опубликовал церковнослужитель Александр Барычка. Как отмечает издание kp.ua, именно он стал крестным отцом для мальчика.

"Новый воин церкви Крестовой. Дождался получить Оскара", - написал священник и показал впервые лицо малыша.

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Кто стал крестной мамой для ребенка - пара не отметила.

Известно, что крещение первенца Козловского состоялось в Михайловском златоверхом монастыре в Киеве. Для этого события певец и его жена выбрали белые образы с вышивкой.

Что известно о сыне Виталия Козловского

Виталий Козловский рассказал, что стал отцом в апреле. Известно, что он был на родах и поддерживал любимую жену Юлию. Позже он растрогал сеть фото с 2-месячным сыном Оскаром.

Также артист рассказывал, что приходится оставлять семью, потому что нужно ехать на фронт для защиты Украины.

Напомним, недавно телеведущая Лилия Ребрик впервые показала маленькую дочь и рассекретила, кто из звезд стал крестным.

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