Одиозный артист вернется на экраны в ленте Абеля Феррары.

Голливудский актер Шайя ЛаБаф готовится возобновить свою карьеру после перерыва, который он был вынужден сделать на фоне череды скандалов.

Об этом сообщает Variety.

Обвиненный в насилии артист может сыграть главную роль в фильме Абеля Феррары. Причем он воплотит на экране образ католического священника Пио из Пьетрельчины.

Этот католический монах известен как чудотворец. В 2002 году Папа Римский Иоанн Павел II причислил его к лику святых.

"Действие происходит в Италии сразу после Первой мировой войны ... Он был очень молод, поэтому Шайа Лабаф сыграет монаха", - сказал режиссер.

Читайте такжеNetflix исключил Шайю ЛаБафа из списка претендентов на Оскар после обвинений в насилииСъемки должны начаться в октябре. Проходить они будут на родине монаха - в итальянской Апулии. Также в актерский состав вошел Уиллем Дефо.

Представители ЛаБаффа эту информацию журналистам не прокомментировали.

Как уже сообщал УНИАН, несколько месяцев назад голливудское агентство по продвижению талантов CAA разорвало контракт с Шайей ЛаБафом из-за иска о физическом насилии, который против него подала его бывшая девушка Талия Дебретт Барнетт.

Кроме того, по ее словам, ЛаБаф убивал бродячих собак, чтобы лучше вжиться в одну из ролей.

Девушку поддержала "коллега по цеху" - певица Сиа заявила, что тоже стала жертвой насилия со стороны ЛаБафа

Автор: Станислав Кожемякин