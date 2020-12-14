Она поддержала исполнительницу FKA Twigs, которая подала на актера в суд.

Певица Сиа сообщила, что стала жертвой насилия со стороны актера Шайи ЛаБафа.

Она написала об этом в Twitter.

Читайте также"Бил так, что я обмочилась": экс-супруга украинского певца рассказала о домашнем насилииСвоим сообщением она поддержала исполнительницу FKA Twigs, которая подала на актера в суд.

«Я тоже эмоционально пострадала от Шайи, патологического лжеца, который обманом втянул меня в измену, когда заверял, что он ни с кем не встречается. Я уверена, что он очень болен, и сочувствую ему и его жертвам», - написала Сиа.

FKA Twigs против Шайи ЛаБафа: подробности

FKA Twigs подала иск, в котором обвинила Шайю ЛаБафа в эмоциональном и физическом насилии. 32-летняя исполнительница и 34-летний актер начали встречаться в 2018 году, их отношения продлились чуть меньше года.

В иске FKA Twigs говорит, что ЛаБаф неоднократно оскорблял ее, оказывал на нее эмоциональное давление, применял физическую силу и сознательно заразил ее венерическим заболеванием.

Сам актер заявил, что не может ничем оправдать свою агрессию и алкоголизм.

Шайа ЛаБаф: чем известен актер

Американский актер, сыгравший главные роли в триллере «Паранойя» (2007), «На крючке» (2008) блокбастерах «Трансформеры» (2007, 2009, 2011) и «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» (2008).

Удостоен премии BAFTA в номинации «Восходящая звезда» (2008).

Также является художником, предпочтительные направления - акционизм и перформанс-арт.

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Автор: УНИАН