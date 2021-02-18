Таким образом скандальный актер готовился к фильму "Выбивая долги", вышедшем в 2020 году.

Певица FKA twigs (настоящее имя - Талия Дебретт Барнетт - ред.) заявила, что актер Шайа ЛаБаф, с которым у нее был роман, убивал бродячих собак, чтобы лучше вжиться в роль.

Об этом она сообщила в интервью журналу Elle.

Актриса рассказала, что ЛаБаф делал это ради того, чтобы погрузиться в роль для фильма "Выбивая долги", вышедшего в 2020 году.

В этом криминальном триллере актер сыграл бандита Крипера, который вместе с напарником собирает долги для авторитетных бандитов Лос-Анджелеса.

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"Я сказала ему: "Это же очень плохо. Зачем ты это делаешь?" И он ответил: "Потому что я всерьез воспринимаю искусство. Ты не поддерживаешь меня в моем творчестве. Это то, что я делаю. Это тебе не пение. Я не забираюсь на сцену ради пары движений, я в роли". Он стыдил меня, будто я не понимала, что значит быть актером, как следовать... методу", - говорит в интервью певица.

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Автор: УНИАН