Нина Добрев показала фото, как возлюбленный делал ей предложение.

Известная канадско-болгарская актриса, звезда сериала "Дневники вампира" Нина Добрев сообщила, что выходит замуж. Возлюбленный знаменитости сделал ей предложение после 4 лет отношений.

Радостной вестью с поклонниками 35-летняя Нина поделилась на своей странице в Instagram, опубликовав романтические кадры с избранником. На кадрах артистка похвасталась роскошным обручальным кольцом и показалась в объятиях любимого.

Бойфренд звезды - профессиональный американский сноубордист Шон Уайт - сделал предложение любимой в ресторане. Заведение было украшено праздничной аркой из цветов, а вокруг были рассыпаны лепестки роз и расставлены свечи.

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Спортсмен стал на одно колено возле арки и сделал предложение руки и сердца знаменитости. Добрев согласилась выйти замуж за любимого. Заметно, что признание стало настоящим сюрпризом для кинозвезды, и она была очень счастлива.

"Прощай бойфренд, привет жених", - подписала романтические кадры с любимым Нина.

Что известно о Нине Добрев

Родилась она 9 января 1989 года в Софии, Болгария, и вместе с семьей переехала в Канаду в возрасте двух лет. Ее путь в кинематографе начался с участия в сериале "Деграсси: Новое поколение", а в 2009 году она стала популярной благодаря роли Елены Гилберт в "Дневниках вампира", где также исполняла роль девушки-вампира Кэтрин Пирс.

Кроме того, Добрев также снималась в фильмах "Аромат любви", "Каменщик" и сериале "Первородные".

Стоит указать, что брак с Уайт станет первым в жизни актрисы. Пара находится в отношениях с 2020 года. До этого у Нины были романы с Йеном Сомерголдером и Остином Стовеллом.

Напомним, ранее 34-летняя украинская актриса вышла замуж. Звезда сериалов "Успеть до 30" и "На линии жизни" Ксения Вертинская поделилась кадрами со свадьбы.

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