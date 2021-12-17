Певица SLAVIA дала понять, что готова к новым знакомствам.

Бывшая супруга украинского артиста Дзидзьо, певица Ярослава Притула, выступающая под псевдонимом SLAVIA, очаровала поклонников подборкой фото и списком любимых мест для романтических прогулок в Киеве.

Снимки она опубликовала в своем Instagram.

"Когда меня спрашивают, где со мной можно познакомиться, говорю, на моем концерте или в местах для романтических прогулок…", – отметила SLAVIA.

"Если хочется в Париж, отправляюсь во "Французский квартал 2". Здесь есть точная копия Триумфальной арки, а главное – особая атмосфера мировой столицы моды и любви. Скульптура "Единение". Идея – растворение двух противоположностей друг в друге, и одновременно формирование каждого человека как целостной личности через проникновенное, эмпаническое взаимодействие. Днепровская набережная. Киев вечерний и Днепр под звездами просто невероятный. Это место заставит взглянуть на Киев по-новому", – добавила она.

Подписчики оценили и фото, и перечень ее любимых мест в Киеве. Некоторые пользователи посочувствовали Дзидзьо:

"Очень красивая", "Такая чудесная", "Такая кукла, что тому Михаилу нужно было?", "Надо тебя на "Холостячку", "Все к замужним цепляется Мишко… Короче, забыть, как первый настоящий жизненный опыт. Вы молоды".

Дзидзьо и SLAVIA: развод

В апреле текущего года стало известно, что Дзидзьо и SLAVIA решили развестись после 20 лет совместной жизни.

Комментируя развод, Ярослава заявила, что со своей стороны она сделала все, чтобы спасти брак: "Моя совесть чиста. Я спокойна. Надо дать прожить себе все, что приготовила судьба".

В сети тем временем распространялись слухи, что именно Цибульская повлияла на решение об их разводе. Сама она их всячески опровергала.

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Автор: Виолетта Орлова