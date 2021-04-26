Певица отметила, что они с Дзидзьо пришли к этому решению обоюдно и инициатора развода как такового не было.

Жена украинского музыканта Дзидзьо, певица Slavia подтвердила заявление мужа о разводе.

Об этом Ярослава Хома рассказала в комментарии ТСН.ua.

По ее словам, она длительное время с пониманием относилась к карьере мужа, но "потеряла себя".

"Да, это правда, мы разводимся... За все годы существования группы DZIDZIO я привыкла, что меня не должно быть. Все это время я относилась с пониманием к карьере мужа, но, когда почувствовала, что теряю себя, нашла силы начать сольную карьеру, и решилась заявить о том, что я не тень, я - личность!", - рассказала Ярослава Хома.

Slavia утверждает, что для нее семья - на первом месте, и со своей стороны она сделала все, чтобы спасти брак.

"Мои семейные ценности можно описать одним коротким словом "мы". Я из тех, кто пытается сохранить до последнего. Я сделала все, что могла, моя совесть чиста. Я спокойна. Надо дать прожить себе все, что приготовила судьба... Почувствовать, принять... А потом посмотреть на ситуацию сверху, и понять, сколько там силы ...", - сказала Ярослава.

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Певица отметила, что они с Дзидзьо пришли к этому решению обоюдно и инициатора развода как такового не было.

"К разводу мы пришли плавно, и осознанно ... Хотя, мы уже больше не пара, остаемся близкими людьми. Человек без опыта не интересен. Спасибо Михаилу за опыт жизни, за творческое вдохновение. Я написала новые песни, поэтому, ждите...", - отметила Slavia.

Ранее сообщалось, что после 20 лет вместе певец Дзидзьо, настоящее имя которого Михаил Хома, и его жена, Ярослава Притула - известная как певица Славия - разводятся.

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Автор: Александр Топчий