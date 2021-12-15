Экс-супруга артиста отреагировала на его снимок в Instagram.

Украинский певец Дзидзьо (настоящее имя – Михаил Хома) появился на публике в компании известной ведущей Леси Никитюк и своего коллеги Александра Пономарева.

Фото он опубликовал в своем Instagram.

"Скоро премьера", – заинтриговал подписчиков артист в подписи к снимку.

На фото сразу же отреагировала бывшая супруга Дзидзьо Ярослава Притула, выступающая под псевдонимом SLAVIA.

"Как нарисованный", – отметила она в комментарии.

Некоторые подписчики отметили, что холостячку Никитюк "окружили" холостяки.

Читайте также"Мы близкие": певица SLAVIA сходила на свидание с Дзидзьо (фото)"Все красивые и милые", "Леся – принцесса", "Очень красиво", "Какие мужики красавцы рядом с такой красоткой", "Великолепная тройка", "Среди холостяков", "Очень ждем", – отреагировали пользователи.

Ранее сообщалось, что месяц назад украинские исполнители Дзидзьо и Александр Пономарев презентовали совместную романтическую песню "Пазлы" вместе с клипом к ней. Они спели романс о страстной любви.

Дзидзьо и SLAVIA: развод

В апреле текущего года стало известно, что Дзидзьо и SLAVIA решили развестись после 20 лет совместной жизни.

Комментируя развод, Ярослава заявила, что со своей стороны она сделала все, чтобы спасти брак: "Моя совесть чиста. Я спокойна. Надо дать прожить себе все, что приготовила судьба".

В сети тем временем распространялись слухи, что именно Цибульская повлияла на решение об их разводе. Сама она их всячески опровергала.

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Автор: Виолетта Орлова