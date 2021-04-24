По словам артиста, сейчас он и жена уже девять месяцев живут отдельно.

После 20 лет вместе певец Дзидзьо, настоящее имя которого Михаил Хома, и его жена, Ярослава Притула - известная как певица Славия - разводятся.

Об этом сам артист рассказал в интервью "Светской жизни".

"Тема трудная. Мы договорились развестись. Давно уже. Только мы хотим сделать это красиво. Мы это приняли трезво, разумно, обдумывали и поняли, что это будет лучше всего", - сказал певец.

Ведущая напомнила Дзидзьо, что жена обвиняла его в нехотении детей и намекала на измены.

Читайте также"Первый раз": DZIDZIO обнажился ради своего откровенного фильма - пикантный ролик появился в сети (видео)"Все те годы я был на работе, работал. И я давно хотел немножко разобраться. Но не было времени. Постоянно был на работе. Когда как раз карантин, понял, что надо жить в добре, не обижать друг друга. А порой, чтобы это произошло, надо просто отпустить друг друга и дать волю", - ответил артист.

Хома и Притула поженились в ноябре 2013 года, однако уже долгое время до того были знакомы. По словам Дзидзьо, сейчас он и жена уже девять месяцев живут отдельно.

"Мы встретились детьми. Мы ничего не понимали. У меня отец умер, мамы не было - за границей. У нее родители развелись. Просто дети шли себе в лес, не знали, надо ли говорить, когда тебя что-то не устраивает, мы не знали, как это делать, просто терпели... Надо было повзрослеть, чтобы понять... Жизнь не закончилась, жизнь еще надо проживать. Поэтому надо отпустить друг друга и поблагодарить", - добавил певец.

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Автор: Катерина Комолова