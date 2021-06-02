Артисты уже много лет находятся в дружеских отношениях.

Украинские артисты Оля Цибульская и Дзидзьо являются не только друзьями, но и кумовьями. Но вот после новости о разводе Дзидзо с певицей Славией пошли слухи о том, что именно Оля повлияла на это решение своего коллеги по цеху.

В сети Цибульскую начали называть разлучницей и, мол, это она виновата, что Дзидзьо уходит из семьи после многих лет брака. Певица в свою очередь уже не раз говорила, что она не при чем и никакого влияния на Дзидзьо не оказывала.

"Если бы мы должны были стать друг для друга чем-то большим (с Дзидзьо, - УНИАН), мы сделали бы это давным-давно. Это могло произойти между нами в любой момент. Он – харизматичный и темпераментный, и я – с перцем. Если бы я хотела этого мужчину, то меня бы ничего не остановило еще давно", – заявила Оля Цибульская.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич