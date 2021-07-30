В центре Киева заметили двойника Моргенштерна (Алишер Валиев), въезд в Украину которому запретила СБУ.
Об этом написал на своей странице в Facebook журналист Стас Козлюк.
"Добрый вечер хлеборобы. Двойник Моргенштерна гуляет по Крешатику с кучей охраны и снимает видосы. Алло, Служба безопасности Украины?"- написал он.
Рядом с двойником Моргенштерна шел двойник Тимати - также в окружении охраны.
Однако молодых людей быстро разыскали в социальных сетях и выяснили, что это был пранк, который придумал блогер под псевдонимом arthurmagician. К тому же пользователи отметили, что прическа у российского певца сейчас совсем другая.
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Моргенштерн - Украина запретила выступления российского певца
Концерты Моргенштерна были запланированы на июнь 2021 года в Харькове и Запорожье. Кроме того, первый сольный концерт скандального певца анонсировали во Дворце Спорта в Киеве. За кресло в первом ряду организаторы просили около 5 тысяч гривень.
28 апреля на основании письма СБУ Минкульт включил рэп-исполнителя в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. Сейчас он судится со спецслужбой.
В комментарии СМИ в спецслужбе уточнили, что рэп-исполнитель "пропагандирует культ насилия и жестокости, распространение и употребление наркотических средств и психотропных веществ".
Анонс концертов россиянина устроил в сети настоящую "бурю", а тот в Instagram заявил, что ему "страшно". Активисты напомнили СБУ, что Моргенштерн ранее засвидетельствовал свою любовь к Путину.
Оккупированный Крым, по словам самого рэпера, он не посещал, чтобы иметь возможность попасть в материковую Украину.
В прошлом году выступление исполнителя в Одессе обернулся скандалом. Моргенштерн со сцены назвал "показухой" объявление траура по случаю страшного пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.