Рядом с двойником Моргенштерна шел двойник Тимати - также в окружении охраны.

В центре Киева заметили двойника Моргенштерна (Алишер Валиев), въезд в Украину которому запретила СБУ.

Об этом написал на своей странице в Facebook журналист Стас Козлюк.

"Добрый вечер хлеборобы. Двойник Моргенштерна гуляет по Крешатику с кучей охраны и снимает видосы. Алло, Служба безопасности Украины?"- написал он.

Рядом с двойником Моргенштерна шел двойник Тимати - также в окружении охраны.

Однако молодых людей быстро разыскали в социальных сетях и выяснили, что это был пранк, который придумал блогер под псевдонимом arthurmagician. К тому же пользователи отметили, что прическа у российского певца сейчас совсем другая.

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Моргенштерн - Украина запретила выступления российского певца

Концерты Моргенштерна были запланированы на июнь 2021 года в Харькове и Запорожье. Кроме того, первый сольный концерт скандального певца анонсировали во Дворце Спорта в Киеве. За кресло в первом ряду организаторы просили около 5 тысяч гривень.

28 апреля на основании письма СБУ Минкульт включил рэп-исполнителя в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. Сейчас он судится со спецслужбой.

В комментарии СМИ в спецслужбе уточнили, что рэп-исполнитель "пропагандирует культ насилия и жестокости, распространение и употребление наркотических средств и психотропных веществ".

Анонс концертов россиянина устроил в сети настоящую "бурю", а тот в Instagram заявил, что ему "страшно". Активисты напомнили СБУ, что Моргенштерн ранее засвидетельствовал свою любовь к Путину.

Оккупированный Крым, по словам самого рэпера, он не посещал, чтобы иметь возможность попасть в материковую Украину.

В прошлом году выступление исполнителя в Одессе обернулся скандалом. Моргенштерн со сцены назвал "показухой" объявление траура по случаю страшного пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Автор: Иван Бойко