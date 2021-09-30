15 сентября Моргенштерна по представлению СБУ повторно внесли в "черный список" Минкульта Украины.

Скандальный российский рэпер Моргенштерн, который не смог ответить, чей Крым, отныне будет работать на российском федеральном телеканале развлекательного характера "СТС".

Россиянин впервые выступит в роли ведущего в одном из экстремальных шоу "Русский ниндзя", съемки которого стартуют в октябре.

На телеканале, объясняя выбор ведущего, назвали рэпера "многогранным и талантливым".

"Наша главная задача – удивить неожиданным прочтением, добавить масштаб, драйв и новую энергию. Именно эти идеи воплощает Моргенштерн – многогранный, талантливый и, пожалуй, самый обсуждаемый российский музыкант. Уверены, что новая версия шоу вызовет мощную реакцию зрителей", – заявил заместитель гендиректора Вячеслав Муругов.

Читайте такжеАни Лорак в домашнем гольфе и джинсах показала фото со своего дня рожденияНа шоу "Русский ниндзя" участники борются за звание сильнейшего героя России.

15 сентября рэпера Моргенштерна по представлению СБУ повторно внесли в "черный список" Минкульта Украины. Россиянина признали лицом, угрожающим нацбезопасности.

До этого у звезды российской эстрады были запланированы три концерта в Украине.

Позиция Моргенштерна по Украине

Моргенштерн не скрывает своего отношения к личности российского президента Владимира Путина и сам подчеркивает, что является лояльным к любой власти в РФ: "Мне по*уй, какой будет президент. Главное, чтобы меня не трогали, мою семью. Это же все равно просто фронтмены. Президенты равны фронтменам. Все".

В интервью Гордону рэпер на вопрос, чей Крым, ответил: "крымчан". А на уточнение ведущего отвечать отказался, заявив, что "эту тему обсуждать бесполезно".

При этом россиянин добавил, что ему нравится и Владимир Зеленский, потому что он помнит украинского главу по ряду развлекательных шоу.

Автор: Виолетта Орлова