У рэпера также поинтересовались, хотел бы он иметь такого президента в России.

Российский эпатажный рэпер Моргенштерн признался, что ему нравится Владимир Зеленский.

Об этом он рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

На вопрос ведущего, нравится ли ему Зеленский, музыкант ответил: "Да, ох*енный".

"Ну, бл*ть, он веселый. Я смотрел этот, бл*ть, "Рассмеши комика" ... Просто браво! Раз*об полный", – сказал Моргенштерн.

Читайте такжеМоргенштерн ответил на вопрос Гордона " чей Крым?"Гордон также поинтересовался, хотел бы рэпер иметь такого президента в России.

"Мне по*уй, какой будет президент. Главное, чтобы меня не трогали, мою семью. Это же все равно просто фронтмены. Президенты равно фронтмены. Все", – лаконично объяснил Моргенштерн.

Накануне россиянин дал Дмитрию Гордону интервью, о котором, по словам журналиста, сам и попросил. Среди затронутых тем Моргенштерн дал ответ на вопрос, чей Крым.

Концерты Моргенштерна в Украине

Концерты Моргенштерна были запланированы на июнь 2021 года в Харькове и Запорожье. Кроме того, первый сольный концерт скандального певца анонсировали во Дворце Спорта в Киеве. За кресло в первом ряду организаторы просили около 5 тысяч гривень.

28 апреля на основании письма СБУ Минкульт включил рэп-исполнителя в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. Сейчас он судится со спецслужбой.

В комментарии СМИ в спецслужбе уточнили, что рэп-исполнитель "пропагандирует культ насилия и жестокости, распространение и употребление наркотических средств и психотропных веществ".

Анонс концертов россиянина устроил в сети настоящую "бурю", а тот в Instagram заявил, что ему "страшно". Активисты напомнили СБУ, что Моргенштерн ранее засвидетельствовал свою любовь к Путину.

Оккупированный Крым, по словам самого рэпера, он не посещал, чтобы иметь возможность попасть в материковую Украину.

В прошлом году выступление исполнителя в Одессе обернулся скандалом. Моргенштерн со сцены назвал "показухой" объявление траура по случаю страшного пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Автор: Яна Ставская