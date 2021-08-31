Скандальный российский певец заверил, что Крым принадлежит крымчанам.

Скандальный российский рэпер Моргенштерн ответил на вопрос о принадлежности Крыма.

Интервью у певца взял украинский журналист Дмитрий Гордон.

На вопрос "Чей Крым?" Моргенштерн ответил, что полуостров принадлежит крымчанам. На это Гордон спросил: "А территория чья?".

Но в ответ Моргенштерн сказал, что дальше эту тему обсуждать бесполезно.

"Я тебя уже *** ответом", - сказал он украинскому журналисту. Гордон предположил, что Моргенштерн избегает ответа, так как боится, что в России на него наложат санкции.

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"Стоп. В смысле: "Ты не хочешь говорить, что это территория Украины". Ты сейчас за меня пытаешься ответить или че?" - возмутился Моргенштерн.

"Ты понимаешь, что, согласно международному праву, Крым – это территория Украины", - напомнил Гордон.

"Не поверишь, но мне так на это пох**", - сказал Моргенштерн.

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Автор: Григорий Бондарь