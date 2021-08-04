Жена принца Гарри успела стать одной из самых противоречивых представительниц королевской семьи Великобритании.

4 августа Меган Маркл отмечает свое 40-летие. Жена принца Гарри будет праздновать юбилей в США, там она устроит вечеринку на 65 человек.

К юбилею Меган Маркл ТСН назвал десять интересных фактов о жизни скандальной герцогини Сассекской.

1. Меган Маркл родилась 4 августа 1981 года в Лос-Анджелесе. Будущая жена принца Гарри стала известной благодаря сериалу "Форс-мажоры", где она появлялась в откровенных сценах.

2. Ради брака с принцем Гарри Маркл пришлось отказаться от карьеры актрисы. Она не стала сниматься в новом сезоне "Форс-мажоров" и не согласилась принимать участие во многих проектах из мира моды и шоу-бизнеса.

Читайте такжеПолуголая Бритни Спирс поразила сеть новым танцем в купальниках3. Маркл является дальней родственницей своего мужа принца Гарри. К такому выводу пришел генеалог Гэри Бойд Робертс, который установил, что отец герцогини Сассекской - потомок короля Англии Эдуарда III.

4. Брак Меган Маркл с принцем Гарри для нее не первый. Ранее она уже была замужем за режиссером Тревором Энгельсоном. С ним Маркл развелась в 2013 году, после 2 лет брака.

5. Маркл и принц Гарри познакомились на тайном свидании в 2016 году. Они скрывали свой роман, пока Кенсингтонский дворец не дал официального подтверждения тому, что принц строит отношения с американской актрисой.

6. Принц Гарри сделал предложение Меган Маркл в 2017 году. Он подарил ей кольцо с бриллиантом из Ботсваны и двумя камнями из коллекции его матери принцессы Дианы. Свадьба состоялась 19 мая 2018 года в Часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Тогда Маркл уже была в ссоре с отцом, поэтому на свадьбе с ее стороны присутствовала только мать. Под венец невесту вел принц Чарльз. Маркл получила титул от королевы и стала Ее Королевским высочеством герцогиней Сассекской.

Читайте такжеМакSим поговорила со своим директором по видеосвязи7.В мае 2019 года на свет появился первенец пары - Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор. Родители отказались от каких-либо титулов для него. 4 июня 2021 года Меган Маркл родила от принца Гарри дочь - Лилибет Диану Маунтбеттен-Виндзор. Девочке дали имя в честь детского прозвища королевы Елизаветы II.

8. В январе 2020 года Маркл и принц Гарри объявили о желании покинуть королевскую семью и отказаться от какого-либо финансирования.

9. В марте 2021 года герцог и герцогиня Сассекские дали скандальное интервью Опре Уинфри. В нем супруги рассказали о ссорах с королевской семьей. Сама Маркл утверждала, что боялась за свою жизнь.

10. Не так давно принц Гарри заявил о решении писать мемуары о своей жизни. По мнению экспертов, он будет создавать книгу "под диктовку" Меган Маркл, которая хочет отомстить королевской семье.

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Автор: Полина Кузенко