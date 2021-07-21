Книга должна выйти ближе к концу 2022 года и может стать очередным ударом по репутации королевской семьи.

Герцог Сассекский принц Гарри договорился с издательством Penguin Random House о выпуске книги мемуаров, которую издательство описывает как одну из самых откровенных в своем жанре.

Как пишет газета Daily Telegraph, книга должна выйти ближе к концу 2022 года и может стать очередным ударом по репутации королевской семьи после громкого интервью принца Гарри и его супруги Меган Маркл знаменитой телеведущей Опре Уинфри. Напомним, в том интервью они рассказали, что в семье обсуждали цвет кожи их будущего сына.

Принц Гарри уверяет, что его рассказ о жизни в королевской семье будет самым честным и бескомпромиссным, в издательстве обещают самую полную и исчерпывающую историю из первых рук, а в Букингемском дворце говорят, что удивлены объявлением о мемуарах. Сам принц, впрочем, утверждает, что обсуждал будущую книгу со своей семьей в частном порядке.

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Гарри работал над книгой почти год, с помощью гестрайтера - обладателя Пулитцеровской премии журналиста Джей-Ар Морингера, известного как писатель-биограф. По биографии самого Морингера Джордж Клуни снимает фильм "Нежный бар", сообщает Би-би-си.

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Автор: Ирина Погорелая