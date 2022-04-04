Украинская ведущая эмоционально отреагировала на сообщение путинского прихвостня.

Известная украинская ведущая, почетный Посол фонда ООН в области народонаселения Маша Ефросинина записала эмоциональное видеообращение к пропутинскому артисту Николаю Баскову в ответ на его сообщение, в котором он отметил, что Украина показывает фейковые новости о войне и несправедливо ненавидит "братский" народ.

Российский артист опубликовал сообщение, в котором пожаловался на "травлю" в социальных сетях. Он добавил, что также получил немало поддержки от фанатов, потому что все вроде бы знают, что государственные системы Запада построены на "лжи и низость".

Украинская телеведущая не смогла обойти лживое и манипулятивное сообщение путинского фаната. Прежде всего она вспомнила о Буче и Гостомеле, жесткими фотографиями из которых кишит интернет.

"Сегодня вся лента заполнена фотографиями с Бучи, Гостомеля Киевской области, откуда наконец выгнали русскую мерзость. Эта мразь бежала, прихватив с собой блендеры и утюги в трусах, украшения наших женщин, перед этим убив и изнасиловав их. В Буче нашли около 300 трупов людей со связанными руками, десятки из них потерпели пытки. Эти фотографии беспощадно банит Instagram, потому что даже цифровые настройки неспособны это переварить. Зато способны переварить мерзкие души Басковых, Канделаки, Машковых, Симоньян, Соловьевых и прочую утварь диктатора Путина", – сказала Ефросинина.

Ведущая подчеркнула, что все эти лица точно видели фото из Киевской области и смотрят ее новое видео. Звезда предположила, что они "изображают шизофрению", потому что боятся диктатора.

"Послушай, ты, Басков, наполированное и натертое очко. Ты пишешь, что мы "братский народ". Не смей никогда своим дурным языком эту фразу вообще произносить. Мы "братский народ, живущий во лжи и извращении"? Ложь – это когда тебе запрещают высказывать позицию, выходить на улицу с плакатом, дают 15 лет за слова "нет войне". Ложь и извращения – вы гнойные пропагандисты", – подчеркнула Ефросинина.

"Ты мне, Коленька, в 2014 говорил, что мы сдохнем, что мы в рваных колготках приползем в Москву в поисках заработка. Не приползли. Ложь и извращение – это когда ваш диктатор не выходит из бункера, а вам рассылаются методички, что писать и где, иначе как это у нескольких сотен людей практически один в один те же слова в заметках. Идентичная риторика", - отметила звезда.

"Живите с этим, потому что жить вам осталось недолго. Вскоре вы начнете себя сжирать. Скоро ты будешь приезжать на свои концерты за еду. Или же тебе придумают еще большее выбл*дство для того, чтобы ты мог зарабатывать кровавые деньги", – отметила Ефросинина.

"В одном ты прав, Коля, признаю. Ты прав в том, что всегда отрицал то, что ты гей. Ты и твой любовник Манучаров всегда отрицали, что вы геи. Тут соглашусь, вы действительно не геи — вы п*дарасы", - подытожила Ефросинина.

Напомним, Маша Ефросинина уже не впервые обращается к российским медийным лицам, поддерживающим Путина. Тогда она напомнила, как Басков и Канделаки зарабатывали в Украине и были любимцами публики, чего не будет теперь.

"Моя единственная надежда, что пишете вы эту всю хе * ню по чьему-то приказу с пушкой у виска, потому что это угрожает вашей жизни. И эту пушку держат не украинские солдаты. Потому что украинские солдаты вас пожалели, как жалеют ваших военных, которых берут в плен", – добавила она и подчеркнула, что с 24 февраля каждый россиянин обречен на чувство стыда.

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