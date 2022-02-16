Алина Паш одержала победу в Нацотборе и должна была весной представлять Украину в Италии.

Телеведущая нацотбора на Евровидение 2022 Маша Ефросинина отреагировала на скандал вокруг нынешней победительницы конкурса Алины Паш.

Реакцию Ефросинина оставила лаконичным комментарием в Instagram Stories.

Сегодня, 16 февраля, "Суспильне" устранило Алину Паш от песенных соревнований в Турине после того, как подтвердился факт подделки ее командой справки о пересечении звезды оккупированного Крыма в 2015 году.

Вещатель обратился к пограничникам с разъяснениями относительно поездки конкурсантки только после огласки этой истории в соцсетях.

"Лучше всего нашему народу удается объединяться против кого-то, кого можно вздернуть на вилы массовой агрессии и публично забросать дерьмом, пока мишень не начнет оправдываться, либо не сдастся. Даже самых виноватых преступников в цивилизованном мире судят – это значит: разбираются и детально изучают все причинно-следственные связи. Мы же боимся войны, но почему-то не боимся того, что сами сожрем друг друга быстрее", - высказалась Ефросинина.

Алина Паш одержала победу в финале Нацотбора Евровидение 2022 и должна была представлять Украину в Италии весной этого года. Певица получила наивысшее количество баллов от жюри и немалую поддержку от зрителей.

Однако впоследствии пользователи вспомнили певице ее поездку в оккупированный Крым якобы со стороны России, что является прямым нарушением как украинского законодательства, так и условий участия в Нацотборе.

Сами же пограничники не смогли ни опровергнуть, ни подтвердить эту информацию, поскольку соответствующе данные хранятся в базе только 5 лет.

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