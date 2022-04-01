Телеведущая опубликовала шокирующие кадры жилых домов, которые уничтожили оккупанты.

Телеведущая Маша Ефросинина показала Чернигов после обстрела российскими "освободителями". На кадрах, опубликованных в ее Instagram-блоге видно, что город сильно пострадал - обстреляны жилые дома, магазины, стадионы, парки.

На фоне играет песня Океана Эльзы "Не твоя війна".

"Чернигов 2022… #непробачимо", - написала телеведущая и волонтер под видеозаписью.

Отметим, Чернигов - один из городов, который российские оккупанты обстреливали больше всего. На данный момент большинство домов превратились в руины, а люди, которые не смогли выехать, живут, без воды, газа, света и отопления - кто на улице, кто в подвалах, кто в частично уцелевших квартирах. Эвакуация практически невозможна, ведь российская армия продолжает интенсивные обстрелы и не дает создать гуманитарные коридоры.

Напомним, ранее Ефросинина сделала обращение насчет сексуального насилия от оккупантов.

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