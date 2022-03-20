Телеведущая раскритиковала российский концерт в "Лужниках".

18 марта в России состоялся концерт "Крымская весна", посвященный оккупации Крыма. В нем приняли участие многие российские звезды, в том числе Полина Гагарина, которая исполнила песню Виктора Цоя "Кукушка" и нарвалась на критику от его фанатов.

Так, этот концерт не оставил без внимания украинских артистов, которые "разнесли" его в пух и прах.

Телеведущая Маша Ефросинина "проехалась" по некоторым звездам РФ. Относительно Полины Гагариной Ефросинина заявила, что та празднует смерть украинских детей.

"Дно! Позорище", - добавила Ефросинина.

Также она упомянула Тину Канделаки и Николая Баскова, которые яростно поддерживают агрессию Путина на территории Украины.

"Продажные Тинуська, Коляня, Эскадрон и прочая шлюшеская гнилота, которые скоро за сахар и медальку будут целовать подошву царя", - добавила Ефросинина.

Напомним, ранее Машу Ефросинину объявили врагом Российской Федерации.

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