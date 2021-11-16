Певица вызвала массу вопросов в соцсети.

Украинская певица Настя Каменских заинтриговала поклонников фото с загадочным парнем.

Снимок она опубликовала в своем Instagram.

"У каждого своя история 19.11", – подписала она фото.

Подписчики в комментариях принялись угадывать, что же это за молодой человек на снимке, а также, что именно имела в виду певица:

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Ранее Настю Каменских в новом образе перепутали с Ким Кардашьян. А до этого исполнительница расплакалась, жалуясь на сложный график и недосып: "Загруженность, усталость после переездов и все, что долго копилось, в тот день выплеснулись наружу".

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Автор: Виолетта Орлова