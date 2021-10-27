Певица пожаловалась на усталость и недосып.

Украинская певица Настя Каменских опубликовала в своем инста-блоге видео, на котором она горько плачет. Звезда пожаловалась на сложный график и недосып.

"Весь недосып, загруженность, усталость после переездов и все, что долго копилось, в тот день, – выплеснулись наружу. А я и не пыталась их остановить. Ведь я человек. Иногда слишком эмоциональная, временами неидеальная, частенько ранимая. У меня, как и у всех, бывают моменты усталости, я могу сильно огорчаться, срываться", - написала Настя.

По ее словам, нужно принимать такие свои эмоции, чтобы проживать жизнь по полной. А вот сдерживать слезы и копить в себе обиды - нельзя.

"Хочу поделиться с вами важным посланием - открывайте свою душу, принимайте себя со всеми эмоциями и проживайте их, чтобы прожить жизнь на полную", - добавила Каменских.

Напомним, ранее Каменских и Потап "засветились" в Дубае с российскими звездами.

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Автор: Диана Могилевич