Певица предстала в новом образе на шоу "Маска".

Украинская певица Настя Каменских является звездным детективом на шоу "Маска". Так, в каждом выпуске певица появляется в новом образе и всячески экспериментирует со своим стилем.

В этот раз Каменских сменила прическу, сделав блондинистое каре. Также она нанесла яркий макияж с акцентом на глаза. Кроме того, Настя надела сиреневое платье с рюшами по бокам и глубоким декольте.

Поклонники не сразу узнали певицу на новом снимке. При этом они пришли в восторг от ее нового образа и засыпали ее комплиментами.

"Я сначала подумала, что это Ким Кардашьян", "Бомба", "Вау, нереально крутая", "Как же тебе идет блонд", "Шикарный образ", "Тебя не узнать", "Обворожительная", - пишут поклонники.

Отметим, это уже не первый раз, когда Каменских сравнивают с Кардашьян. Первый раз это было после выхода ее клипа "Попа как у Ким".

Напомним, ранее Настя Каменских расплакалась и откровенно рассказала, что у нее случилось.

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Автор: Диана Могилевич