Пара не скрывает своих чувств.

Украинская певица Настя Каменских и продюсер Потап не только очень много работают, но и много отдыхают. Супруги регулярно путешествуют и делятся солнечными снимками в своих социальных сетях.

В этот раз Настя показала их совместное фото с отдыха на море. Там, звезда предстала в черном смежном купальнике, а Потап - в плавках. На одном из фото влюбленные мило улыбаются, на втором посылают поклонникам воздушный поцелуй, а на третьем и сами крепко поцеловались.

"Красивые", "Классные фото", "Милота", "Какие вы сладкие", "Очень приятно на вас смотреть", - пишут поклонники.

Читайте такжеЛесе Никитюк в одном из ресторанов Киева в суп положили стеклоНапомним, Настя Каменских и Потап долго скрывали свои отношения. Но в мае 2019 года они решили всему миру рассказать о своей любви, и с тех пор они больше не прятались от посторонних глаз. Кроме того, Каменских рассказывала, что Потап каждый день зовет ее замуж.

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Автор: Диана Могилевич