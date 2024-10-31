Известная украинская певица рассталась с бойфрендом: 'Он нелегально выехал за границу'

Сейчас она не хочет серьезных отношений.

Известная украинская певица Марина Круть шокировала новостью о том, что рассталась со своим бойфрендом. По ее словам, он нелегально выехал за границу.

Как она рассказала в интервью Маше Ефросининой, у нее есть много знакомых, которые сейчас защищают Украину с оружием в руках, а также она знает, что такое терять друзей на войне.

Поэтому она поняла, что с молодым человеком, который выехал из Украины, они будут жить "в разных контекстах".

"Так случилось, что последние мои отношения закончились тем, что парень уехал нелегально за границу и принял решение строить свою жизнь за границей. У меня было много надежд на эти отношения, но я приняла тяжелое решение разойтись с ним. Даже не потому, что он уехал. У меня есть много близких людей на войне, много друзей, которые потеряли близких. Все эти потери, они не могут не писать меня как человека и не могут не создавать мои принципы. Я разошлась, потому что понимала, что мы будем жить в разных контекстах", — рассказала исполнительница.

Она добавила, что сейчас находится в депрессии, поэтому не хочет строить серьезные отношения с мужчинами.

"Я приняла сознательное решение не заводить никаких отношений в своей жизни. Ничего серьезного. Мужчины, конечно, имеют место быть. Я очень сильно хочу влюбиться, сильно хочу встретить своего человека. Я хочу семью, детей, дом в Карпатах. Я хочу этого всего, но есть немного временных "но". Первое "но" — это депрессия. Я сознательно не вступаю сейчас ни в какие серьезные отношения с мужчинами, которые даже говорят мне, что любят", — призналась Круть.

Напомним, ранее Марина Круть рассказала, что хотела совершить самоубийство.

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