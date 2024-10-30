Девушка рассказала, что ее спасло в критический момент.

Украинская певица, бандуристка и участница Нацотбора на "Евровидение-2023" Марина KRUTЬ призналась, что хотела совершить самоубийство.

28-летняя девушка рассказала, что у нее было депрессивное состояние после завершения отношений с любимым человеком. Также на бандуристку сильно повлияла смерть близкой подруги на войне Ирины Цыбух. Тогда у Марины начались суицидальные мысли.

"У меня не было попыток. У меня были мысли о суициде. Их было пять. Один раз у меня был план. И это была точка неотвратимости, это было то самое дно, на которое я стала своими ножками. В тот момент мне ничего не хотелось. Я ехала за рулем и была одна. Мне почему-то пришло в голову в секунду выехать на встречку. Я просто подумала и представила эту картину. Я не сделала этого, но подумала. В тот момент мне было никак. Я ничего не чувствовала", - сказала певица в интервью Маше Ефросининой.

По словам бандуристки, ее спасли тогда мысли о друзьях и родных. Девушка не хотела, чтобы они почувствовали боль и страдания и "хоронили кого-то из молодых людей". К счастью, Марина вовремя остановилась. Она включила собственную песню и решила все же пойти на терапию к психиатру. О том моменте она вспоминает так:

"В авто я подумала, что мне настолько никак, что мне надо послушать свою песню. Я включаю ее невыпущенную демо-версию. Она мне всегда очень нравилась. И я понимаю, что через 4 минуты прослушивания мне стало хотя бы немножечко лучше. И промелькнула мысль, что умирать не будем, пока альбом не закончим. Меня спасла любовь к своему делу".

Напомним, ранее стало известно, что украинский актер Артур Логай пытался покончить с собой.

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