Она также ответила, получает ли алименты от экс-супруга.

Украинская блогерша и ведущая Алина Шаманская призналась, сколько денег тратит в месяц.

Не секрет, что почти 3 года она с сыном Артуром находилась в США. Однако этой осенью они вернулись жить в Украину. Сейчас Алина арендует 2-комнатную квартиру в одном из столичных ЖК и не скрывает, что на комфортную жизнь ей нужна кругленькая сумма.

"5-7 тысяч долларов стоит моя жизнь в месяц", - призналась Алина Шаманская в программе "Невероятная правда о звездах".

Блогерша отметила, что в Америке ей нужно было еще больше средств. По ее словам, за время жизни за границей она "почти прожила квартиру в Киеве".

Ответила Шаманская и на вопрос об алиментах от бывшего мужа Руслана Ханумака, с которым официально развелась в июне этого года.

"Он не помогает финансово содержать сына. Я не подавала на алименты. Возможно, подам. Мне жаль его. У него что, много денег для жизни?".

К слову, Руслан Ханумак и Алина Шаманская пробыли в браке 7 лет. В прошлом году пара объявила о своем разводе и публично выясняла отношения. У них есть общий сын Артур.

Напомним, ранее известная украинская блогерша Алина Шаманская откровенно рассказала, как пережила развод.

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