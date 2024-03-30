Она сама сказала мальчику об изменениях в их семье.

Украинская блогерша и ведущая Алина Шаманская впервые рассказала о реакции сына Артура на развод с мужем Русланом Ханумаком.

Она отметила, что пришлось самостоятельно объяснять мальчику, почему отец уже не будет жить с ними и почему они больше не вместе. Реакция сына ее очень растрогала.

"Когда я развелась и сказала об этом сыну: "Артурчик, мы с твоим папой расстаемся". Первое, что он мне сказал: "Мамочка, если вы расстанетесь, то мое сердечко умрет. Это было конечно очень трудно слышать", - рассказала Шаманская в своем подкасте "Розлючена".

Сейчас блогерша вместе с 6-летним сыном находится в США.

Что известно об отношениях Алины Шаманской и Руслана Ханумака

Алина Шаманская и Руслан Ханумак поженились в 2017 году и прожили вместе 6 лет. У них родился общий сын Артур.

В прошлом году они решили завершить свои отношения. По слухам, причиной для развода стало то, что мужчина якобы проводил время с другой женщиной и даже публично оскорблял Алину. А недавно блогерша обвинила экс-супруга в моральном насилии, ведь Руслан решил потроллить бывшую и создал похожий подкаст "Идеально разведены".

Напомним, ранее Алина Шаманская призналась, платит ли Ханумак алименты.

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