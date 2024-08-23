Она также вспомнила, что долгое время обвиняла себя в недоразумениях с экс-возлюбленным.

Украинский блогер и ведущая Алина Шаманская откровенно рассказала о разводе с мужем Русланом Ханумаком.

Девушка отметила, что хотела спасти отношения, поэтому еще до официального разрыва ходила на консультации к психологам. Долгое время Алина думала, что все проблемы в семье из-за нее, но специалист помог разобраться, в чем была настоящая причина недоразумений с мужем.

"Я прорабатывала с психологом умение видеть проблему не только в себе. Я верила человеку, безгранично любила человека. Я была уверена, что этот человек со мной до конца моих дней, если у нас что-то не так, то это я что-то сделала не так. Я пришла и говорю, что мне больно, он мне говорит болезненные слова, что я делаю не так? Как мне исправиться, чтобы он меня так не обижал? Когда услышала фразу, что со мной все так, тогда я начала анализировать действия другого человека. Если бы я к психологу не пошла бы, я бы до сих пор была в браке. Улыбалась, а дома рыдала бы. Мне было очень больно", - рассказала Шаманская в интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці".

Сейчас Алина уже полгода как официально разведена, однако период завершения отношений до сих пор характеризует так:

"Моральная боль переросла в физическую. Мой развод был очень болезненным. Это было на уровне ощущения смерти. Я проживала травму смерти семьи. Я болела и до сих пор болею за моего сына. Я очень хотела, чтобы он жил с папой и с мамой. Я очень долго пыталась спасти этот брак".

Сейчас Шаманская максимально нагрузила себя работой и пытается компенсировать отсутствие любви в жизни постоянной занятостью.

"Мне действительно очень хочется, чтобы был человек, который меня будет любить. Я приду домой вечером после своих съемок, я хочу рассказывать, какое у меня было классное интервью. Но сейчас я приду домой, я буду одна. Я хочу найти человека, который меня будет ценить и любить", - отметила блогерша.

К слову, Алина Шаманская и Руслан Ханумак познакомились в 2016 году. Через год влюбленные поженились и у них родился сын Артур. Они прожили вместе 6 лет, однако в январе 2023 года объявили о разводе.

Напомним, недавно Алина Шаманская впервые рассказала о романе с известным певцом.

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