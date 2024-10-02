Она также рассказала, в каких отношениях сейчас с экс-супругом.

Украинская ведущая и блогерша Алина Шаманская впервые прокомментировала побег своего экс-супруга Руслана Ханумака за границу во время войны.

Она подчеркнула, что не знала о планах юмориста уехать из Украины и не обсуждала с ним эту тему. Известно, что сам Ханумак прикрывался желанием увидеть сына, который жил на тот момент в США. Однако недавно Шаманская с сыном Артуром вернулась на родину, а Руслан остался за границей.

"Я не знаю, достоверна ли информация, что он именно эмигрировал. Я не слышала такой формулировки из его уст. Мы с ним не очень в хороших отношениях как личных, так и в родительских. Общий язык мне найти с ним очень сложно и трудно. Хотя я, ради сына, стараюсь это делать. Я, к сожалению, не могу за него отвечать," - сказала Алина в интервью "Тур звездами".

Блогерша также добавила, что максимально уделяет время сыну и старается делать все, чтобы развод родителей не влиял на 7-летнего мальчика.

"Для меня главная задача - чтобы мой сын понимал, что его родители друг друга уважают, как бы там ни было. Поэтому я стараюсь его защитить, чтобы наши с экс-супругом негативные отношения никак на него не влияли".

К слову, в начале войны Руслан Ханумак находился с Алиной Шаманской и сыном в США. Однако позже он вернулся в Украину. Затем пара объявила о своем разводе и публично выясняла отношения. В июне этого года супруги официально расторгли свой брак.

Напомним, ранее украинская блогерша Алина Шаманская откровенно рассказала, как пережила развод.

Вас также могут заинтересовать новости: