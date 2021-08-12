Мама Жени Гончаренко до сих пор его не видела, потому что к нему в палату никого не пускают.

Избитому танцору из шоу-балета певицы Нади Дорофеевой снизили дозировку седативных препаратов. У 22-летнего Евгения Гончаренко стабилизируется давление.

Об этом рассказала подруга Дорофеевой Сабина Мусина в Instagram-stories.

Мама пострадавшего парня до сих пор не видела своего сына. Он находится в палате в стерильных условиях, потому что у него на голове большая открытая рана размером 10 сантиметров на 10 сантиметров. Врачи к Жене никого не пускают, чтобы не занесли инфекцию.

"Жене уменьшают седативные препараты, давление выравнивается и ЛФК начали делать. Это очень хорошие новости. Все будет хорошо! Я окружена сейчас такой любовью, что это невероятно. Особенно друзья Жени – они все потрясающие", – поделилась мама избитого танцора.

Избиение танцора Нади Дорофеевой

1 августа во время конфликта 28-летний майор ударил кулаком по голове 22-летнего участника шоу-балета. Последний от удара упал на землю, его госпитализировали. Нападавший скрылся с места происшествия.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 121 УК Украины, то есть нанесение умышленного тяжкого телесного повреждения.

Также СМИ раздобыли видео избиения Евгения Гончаренко.

3 августа подозреваемого работника УГО взяли под стражу. 4 августа стало известно, что военнослужащего уволили из рядов УГО из-за избиения Гончаренко.

9 августа стало известно, что выводить его из медикаментозного сна нельзя. По прогнозам врачей, пострадавший может пробыть в таком состоянии несколько месяцев. В их практике уже были такие случаи, и пациентов удавалось выводить в нормальное состояние.

Автор: Анастасия Горбачева