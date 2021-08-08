Врачи ждут, когда начнет сходить отек мозга у танцора.

Мама избитого до комы украинского танцора Евгения Гончаренко рассказала о его состоянии. Парень все еще находится в коме.

Об это сообщила популярная певица Надя Дорофеева в Instagram.

По словам женщины, Женя будет в состоянии комы еще примерно 10 дней, потому что врачи ждут, чтобы сошел отек мозга.

"На сегодняшний день информация, что он будет в коме еще минимум 10 дней. Это для того, чтобы отек головного мозга уменьшился", - говорится в сообщении.

Танцора начнут выводить из комы только после того, когда медики увидят улучшение состояния.

"Только тогда его будут постепенно выводить из сна и диагностировать возможные последствия", - подытожила мама пострадавшего танцора.

Избиение танцоры Нади Дорофеевой

1 августа во время конфликта 28-летний майор ударил кулаком по голове 22-летнего участника шоу-балета. Последний от удара упал на землю, его госпитализировали. Нападавший скрылся с места происшествия.

Читайте такжеИзбиение танцора Дорофеевой: у задержанного работника УГО может быть еще одна жертваДействия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 121 УК Украины, то есть нанесение умышленного тяжкого телесного повреждения.

Также СМИ раздобыли видео избиения Евгения Гончаренко. Судя по записи 22-летний Гончаренко вышел из клуба LIFT с парнем и девушкой. В этот момент по улице со своим приятелем шел сотрудник УГО Евгений Беспалый, который врезался в друга танцора, а потом оттолкнул Гончаренко. Девушка что-то сказала сотруднику УГО и начала снимать все на телефон. После этого Беспалый подошел к девушке, намереваясь выбить мобильный из ее рук. В конфликт вмешался танцор и получил мощный удар в голову, после чего упал и ударился головой о плитку.

3 августа подозреваемого работника УГО взяли под стражу. 4 августа стало известно, что военнослужащего уволили из рядов УГО из-за избиения Жени Гончаренко.

Автор: Анастасия Горбачева