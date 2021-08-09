Сбор средств на лечение парня еще продолжается, рассказал его отчим.

Избитый сотрудником УГО танцор Нади Дорофеевой Евгений Гончаренко находится в стабильно тяжелом состоянии. Пока, по наблюдениям медиков, выводить его из медикаментозного сна нельзя.

Читайте также"В России попкой вилял": маму избитого танцора Дорофеевой затравили в сетиОб этом рассказал отчим Жени Вячеслав, сообщает "Обозреватель".

По прогнозам врачей, пострадавший может пробыть в таком состоянии несколько месяцев. В их практике уже были такие случаи, и пациентов удавалось выводить в нормальное состояние.

Вячеслав рассказал, что левая часть тела Жени обездвижена, каждый день на лекарства уходит от 3 до 5 тыс. грн. Сейчас объявлен сбор средств на лечение танцора, в этом помогает и благотворительный фонд.

Также отчим избитого танцора рассказал о напавшем сотруднике УГО: "На родине этого мужчины у него была целая банда, которая регулярно избивает людей. Эту информацию также передали правоохранителям".

Избиение Евгения Гончаренко - танцора Нади Дорофеевой

1 августа во время конфликта 28-летний майор ударил кулаком по голове 22-летнего участника шоу-балета. Последний от удара упал на землю, его госпитализировали. Нападавший скрылся с места происшествия.

Читайте такжеИзбиение танцора Дорофеевой: у задержанного работника УГО может быть еще одна жертваДействия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 121 УК Украины, то есть нанесение умышленного тяжкого телесного повреждения.

Также СМИ раздобыли видео избиения Евгения Гончаренко.

3 августа подозреваемого работника УГО взяли под стражу. 4 августа стало известно, что военнослужащего уволили из рядов УГО из-за избиения Гончаренко.

Автор: Ольга Робейко