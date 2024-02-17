Путинисту резко стало плохо.

Скандальный российский певец Филипп Киркоров недавно посетил оккупированную Горловку. Целью его поездки было поддержать захватчиков и поднять боевой дух раненых оккупантов.

Однако эта поездка, как и все, что делает Киркоров в последнее время, обернулась позором. РосСМИ со ссылкой на свидетелей сообщают, что путинист не выдержал того, что происходит в Горловке.

Отмечается, что в одной из палат в госпитале ему резко стало плохо "из-за запахов гнилых конечностей и потных мужчин".

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"Артиста вырвало прямо в палате с военными. Он начал материться на одного из ветеранов. Едва успокоили. Пришлось выключить камеры и вывести Филиппа на воздух", - сообщил источник.

Также отмечается, что команда Киркорова решила "замять" этот инцидент. Они заплатили персоналу, чтобы видео и фото не попали в сеть, однако, как известно, есть негласное правило - по секрету всему свету. Так и получилось, что о курьезе, в который попал Киркоров, все узнали.

Киркоров в Горловке - что известно

13 февраля стало известно, что Киркоров приехал в Горловку и цинично спел песню Билык. Артиска не стала молчать и ответила ему в стихах. Она спросила, давно ли он смотрел на себя в зеркало и сказала, что он продал душу дьяволу.

К слову, казаки "ДНР" также ополчились против Киркорова. Они призвали отменить концерты артиста, который участвовал в "голой вечеринке" Ивлеевой.

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