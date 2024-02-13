Известная украинская певица Ирина Билык не смогла промолчать после того, как путинист Филипп Киркоров приехал в оккупированную Горловку и исполнил ее песню "Снег" перед российскими военными.
На своем YouTube-канале артистка опубликовала видео с кадрами войны в Украине. На фоне слышно стихотворение, в котором Билык обращается к Киркорову.
Она призывает его наконец-то посмотреть на свое отражение и осознать, что поддержкой преступного режима Кремля он свою душу продает дьяволу.
Также Билык добавила, что Киркоров выступает перед оккупантами, которые разрушили ее дом, и глумится над Украиной. Однако, по словам певицы, Бог накажет Киркорова.
"Снег" в крови у твоих дверей - стих Ирины Билык
Ты смотрел на себя вчера?
Отражение видел ты?
Посмотреть на себя пора!
"Гений" срама и наготы!
Песню сколько уж лет поешь?!
Но не понял ты только суть...
Если в сердце ворвалась ложь...
То порядочность не вернуть...
Ты поешь для того, кто мой…
На рассвете разрушил дом...
Распыляешься пред ордой,
Что растопчет тебя потом!
Украина стоит в слезах,
Ты глумишься сейчас над ней!
Бог накажет на небесах...
"Снег" в крови у твоих дверей...
Каждый раз ,когда ты поешь...
Вспоминай мой печальный взгляд...
Душу дьяволу продаёшь...
Но её не вернешь…
назад...
Киркоров приехал в Горловку - что известно
13 февраля стало известно о том, что путинист Филипп Киркоров с целью вымолить прощение у Кремля после "голой вечеринки" приехал в оккупированную Горловку. Он выступил перед медиками и российскими военными.
Также он должен был дать несколько концертов, но казаки "ДНР" ополчились против Киркорова. Они призвали сорвать его выступление.