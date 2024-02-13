Билык отреагировала на циничный поступок Киркорова.

Известная украинская певица Ирина Билык не смогла промолчать после того, как путинист Филипп Киркоров приехал в оккупированную Горловку и исполнил ее песню "Снег" перед российскими военными.

На своем YouTube-канале артистка опубликовала видео с кадрами войны в Украине. На фоне слышно стихотворение, в котором Билык обращается к Киркорову.

Она призывает его наконец-то посмотреть на свое отражение и осознать, что поддержкой преступного режима Кремля он свою душу продает дьяволу.

Также Билык добавила, что Киркоров выступает перед оккупантами, которые разрушили ее дом, и глумится над Украиной. Однако, по словам певицы, Бог накажет Киркорова.

"Снег" в крови у твоих дверей - стих Ирины Билык

Ты смотрел на себя вчера?

Отражение видел ты?

Посмотреть на себя пора!

"Гений" срама и наготы!

Песню сколько уж лет поешь?!

Но не понял ты только суть...

Если в сердце ворвалась ложь...

То порядочность не вернуть...

Ты поешь для того, кто мой…

На рассвете разрушил дом...

Распыляешься пред ордой,

Что растопчет тебя потом!

Украина стоит в слезах,

Ты глумишься сейчас над ней!

Бог накажет на небесах...

"Снег" в крови у твоих дверей...

Каждый раз ,когда ты поешь...

Вспоминай мой печальный взгляд...

Душу дьяволу продаёшь...

Но её не вернешь…

назад...

Киркоров приехал в Горловку - что известно

13 февраля стало известно о том, что путинист Филипп Киркоров с целью вымолить прощение у Кремля после "голой вечеринки" приехал в оккупированную Горловку. Он выступил перед медиками и российскими военными.

Также он должен был дать несколько концертов, но казаки "ДНР" ополчились против Киркорова. Они призвали сорвать его выступление.

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