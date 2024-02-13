Мужчины призвали бойкотировать певца.

Похоже выступления российского певца Филиппа Киркорова, который приехал с концертами к оккупантам в Горловку под угрозой. Он уже успел спеть перед медиками и ранеными, которые до этого были на фронте и убивали украинских военных. Однако позже выяснилось, что ему там не рады. В сети появилось обращение от пятерых казаков так называемой ДНР, которые требуют отменить все дальнейшие выступления путиниста.

"Мы казаки Донецкой народной республики, выражаем свое возмущение по поводу приезда к нам Филиппа Киркорова. В то время, как наши бойцы борются с фашизмом и сатанизмом, этот певец участвует в различных сомнительных вечеринках", - сказали мужчины на видео.

Похоже, они настроены решительно, поэтому требуют отменить все концерты путиниста.

"Мы требуем отменить концерты Филиппа Киркорова в Донецкой народной республике", - добавила мужчины.

Сам Киркоров пока не прокомментировал это заявление казаков "ДНР".

К слову, после скандальной "голой вечеринки" Насти Ивлеевой, в которой Киркоров участвовал, он сейчас пытается вымолить прощение у диктатора Путина. После того инцидента артиста начали везде отменять. Концерты Киркорова были сорваны, а из фильмов его роли вырезали.

Кстати, певец в первые дни полномасштабного российского вторжения поддержал агрессию Кремля.

Напомним, ранее российская актриса Яна Поплавская тоже вызверилась на Киркорова. Она возмущается из-за того, что его начали возвращать на росТБ.

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