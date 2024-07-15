Наталья Татаринцева на днях впервые стала мамой.

У известного украинского хореографа, звезды "Танцев со звездами" Жени Кота и его жены - гимнастки Натальи Татаринцевой - родился первенец. Впервые после родов танцовщица показала, как выглядит ее тело.

Как известно, у супругов родилась дочь. Новоиспеченные родители активно делятся семейным контентом в сети и уже даже рассказали, как назвали девочку. В этот же раз Наталья решила рассказать об изменениях, которые произошли с ее телом. Она поделилась некоторыми подробностями появления на свет дочери.

По словам Татаринцевой, девочка родилась через кесарево сечение. Гимнастка не стесняется показывать поклонникам свое тело. Женщина добавила, что наслаждается трансформациями своей внешности.

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"Наблюдательные уже поняли, что Леля родилась через кесарево сечение! А сейчас я изучаю трансформацию моего после беременного тела", - отметила звездная мамочка.

После операции Татаринцева еще не успела прийти в спортивную форму, которая была до беременности, но она исследует изменения своего тела и планирует активно заниматься собой. Наталья опубликовала также кадр на 4 день после родов и заметно, что "беременный животик" понемногу уменьшается, и женщина постепенно возвращается к своей стройной фигуре.

"Невероятно интересно наблюдать за этими изменениями, мне это все так женственно", - добавила жена хореографа.

Напомним, ранее Женя Кот показал трогательные фото с новорожденной дочкой.

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