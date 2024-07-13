Пара долгое время выбирала имя для девочки.

Известный украинский хореограф Женя Кот, который недавно впервые стал отцом, рассекретил имя дочери.

Он вместе с женой танцовщицей Натальей Татаринцевой уже показывал первые фото новорожденной девочки. Известно, что новоиспеченную мамочку с ребенком уже выписали из роддома. Однако несколько дней звездная пара держала интригу относительно имени дочери. Но сегодня, 13 июля, они решили рассказать аудитории, какое же имя выбрали и что оно значит.

"Леля - славянский мифологический персонаж, в родноверии считается богиней влюбленных молодых пар, является источником любви для любящих сердец. Леля имеет вид молодой, очень красивой девушки, украшенной цветами, венками и травами. Она особенно благосклонна к молодым девушкам, является их заступницей и хранительницей. Именно девушки проводили обряды в ее честь. Леля связана с весенним воскресением природы, цветами, началом полевых работ. Именно это имя нашей принцессы", - написали молодые родители в своем Telegram-канале и показали трогательные кадры с выписки.

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К слову, 10 июля у супругов родилась дочь. О своем статусе новоиспеченных родителей они сообщили в Instagram и показали совместные фото с новым членом их семьи.

Напомним, ранее жена Жени Кота показала беременные фото и раскрыла, сколько килограммов набрала.

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