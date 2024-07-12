Звездный папа наслаждается новым статусом.

Известный украинский хореограф, звезда шоу "Танцы со звездами" Евгений Кот поделился порцией семейного контента. Танцор умилил новыми снимками ребенка, который родился 10 июля.

Первенца знаменитости родила его жена - гимнастка Наталья Татаринцева. Супруги долго ждали и готовились к появлению на свет малышки. Как известно, у пары родилась дочь. Имя крохи Женя и Наталья пока не раскрывают, но охотно делятся милыми кадрами с ней.

На одном из кадров, которые опубликовал в своем Instagram Кот, заметно, что хореограф очень счастлив в новом статусе. Новоиспеченный папа мило смотрит на девочку.

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"Моя крошка. Мне кажется, я еще не был одновременно таким собранным и одновременно нежным и мягким", - трогательно подписал фотографию танцор.

Также Татаринцева поделилась снимком, как они с любимым вдвоем наблюдают за дочкой. Кадр сделан в роддоме возле кроватки малышки. На другом фото гимнастка нежно держала ребенка за крошечную ручку.

"Стоим над ней и нюхаем. Какая же она сладенькая", - отметила звездная мамочка.

Отношения Кота и Татаринцевой: что известно

Танцоры познакомились на шоу "Украина имеет талант". На проекте хореограф работал режиссером-постановщиком, а его будущая жена была участницей шоу. Между ними возникла симпатия и звезды закрутила роман.

В 2019 году Женя и Наталья сообщили радостную весть - пара поженилась. Церемония росписи была за границей, на острове Муреа.

Напомним, ранее Евгений Кот рассекретил стоимость родов своей жены. Он также рассказал о подарке любимой после рождения дочери.

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