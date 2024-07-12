Известный украинский хореограф, звезда шоу "Танцы со звездами" Евгений Кот поделился порцией семейного контента. Танцор умилил новыми снимками ребенка, который родился 10 июля.
Первенца знаменитости родила его жена - гимнастка Наталья Татаринцева. Супруги долго ждали и готовились к появлению на свет малышки. Как известно, у пары родилась дочь. Имя крохи Женя и Наталья пока не раскрывают, но охотно делятся милыми кадрами с ней.
На одном из кадров, которые опубликовал в своем Instagram Кот, заметно, что хореограф очень счастлив в новом статусе. Новоиспеченный папа мило смотрит на девочку.
"Моя крошка. Мне кажется, я еще не был одновременно таким собранным и одновременно нежным и мягким", - трогательно подписал фотографию танцор.
Также Татаринцева поделилась снимком, как они с любимым вдвоем наблюдают за дочкой. Кадр сделан в роддоме возле кроватки малышки. На другом фото гимнастка нежно держала ребенка за крошечную ручку.
"Стоим над ней и нюхаем. Какая же она сладенькая", - отметила звездная мамочка.
Отношения Кота и Татаринцевой: что известно
Танцоры познакомились на шоу "Украина имеет талант". На проекте хореограф работал режиссером-постановщиком, а его будущая жена была участницей шоу. Между ними возникла симпатия и звезды закрутила роман.
В 2019 году Женя и Наталья сообщили радостную весть - пара поженилась. Церемония росписи была за границей, на острове Муреа.
Напомним, ранее Евгений Кот рассекретил стоимость родов своей жены. Он также рассказал о подарке любимой после рождения дочери.