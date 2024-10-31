Уже через два месяца Маша отправляется на учебу за границу.

Старшая дочь известной украинской певицы Оли Поляковой - 19-летняя Маша - рассказала об отношениях со своим возлюбленным. Девушка, которая уже через 2 месяца отправится на учебу в США, ответила, как они планируют сохранить отношения на расстоянии.

Ранее девушка рассказывала, что они с бойфрендом находятся в отношениях уже 8 месяцев. Парочка не планирует расставаться из-за отъезда молодой певицы и будет пытаться сохранить отношения.

Как известно, Маша поступила в музыкальный университет в Бостоне, где будет учиться в течение четырех лет. Из-за военного положения в Украине ее избранник не может поехать с ней, поскольку ему уже более 18 лет.

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"На расстоянии будем. Ему уже за 18 лет, он не может выезжать", - отметила дочь Поляковой в комментарии для программы "Утро в большом городе".

Маша не может предсказать, удастся ли им с возлюбленным, имя которого она держит в секрете, сохранить отношения, но она говорит, что они будут пытаться это сделать. Пока влюбленные не давали никаких обещаний друг другу, в частности, дождаться возвращения студентки. По ее словам, они взрослые люди, которые попытаются пройти этот этап, но не исключают, что могут не справиться.

"Мы не можем договориться ни о каких обязанностях, потому что мы все взрослые люди, мы понимаем, как это должно быть", - подытожила девушка.

Напомним, ранее Маша Полякова впервые выступила на большой сцене. Она спела во Дворце спорта на "разогреве" у звездной мамы.

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