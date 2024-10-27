Маша спела песню во Дворце спорта.

Старшая дочь известной украинской певицы Оли Поляковой - 19-летняя Маша - впервые выступила на большой сцене. Девушка зажгла на "разогреве" у знаменитости во Дворце спорта.

Большой концерт Поляковой состоялся в субботу, 26 октября. Маша выступила на сцене еще в начале концерта. Она "разогрела" поклонников вместе с рок-группой "Швы". Их выступление объявила сама Ольга. На экранах появилось ее видео, в котором артистка сообщила, что ее дочь исполнит свою песню перед ее сольным концертом.

Маша, которая выступает под псевдонимом Mary poppers, вместе с музыкантами исполнила песню "Шрамы", которая вышла в сентябре этого года. Кстати, когда девушка вышла на сцену, она вела себя достаточно уверенно, как опытная певица. У нее не было волнения и она даже успела пообщаться со зрителями. После своего выступления звездная дочь с другими участниками группы поклонилась и поблагодарила присутствующих за громкие аплодисменты.

На сцене артисты появились в необычных образах. Маша выступала в розовом платье с чулками и в черных туфлях, а музыканты в черных футболках и штанах с различными изображениями. Молодая певица быстро "разогрела" публику своими зажигательными танцами и драйвовым пением. В то же время мужчины запомнились игрой на музыкальных инструментах и своим ярким гримом на лице.

К слову, осенью 2023 года Маша возобновила деятельность рок-группы и начала заниматься развитием коллектива. Несколько лет "Швы" не выпускали новых песен и не выступали, но после длительной паузы Маша представила новый трек и теперь они в полном составе выступили на самой большой площадке в Украине.

Напомним, ранее Машу Полякову отчислили из университета в США. Ее звездная мамочка раскрыла причину отчисления.

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