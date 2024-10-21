Маша ответила, как долго она находится в отношениях.

Старшая дочь известной украинской певицы Оли Поляковой - 19-летняя Маша - впервые поделилась подробностями личной жизни. Девушка призналась, что находится в отношениях и рассказала о своем бойфренде.

Маша отметила, что она состоит в отношениях уже 8 месяцев. Ее возлюбленный работает в ИТ-сфере. Пара уже живет вместе, но совсем скоро планирует переехать в другую квартиру в Киеве.

Также молодая певица поделилась, что уже знакома с родителями избранника и у нее с ними прекрасные отношения. А что касается того, как реагирует ее звездная мама на выбор дочери, то она ее поддерживает и не вмешивается в личную жизнь девушки.

"Мы с парнем уже восемь месяцев. Он купил квартиру и мы планируем переезжать к нему. Он работает в IT. Да, с его родителями я уже довольно давно знакома. У него классная семья врачей. Мои (родители - УНИАН) с его не знакомы. Они относятся нейтрально и говорят, что это мой выбор", - отметила девушка.

Ранее Оля признавалась, что переживала кризис в браке с мужем. На вопрос о том, была ли Маша свидетелем их ссор, она говорит, что нет. Девушка не интересуется отношениями родителей. По ее словам, они с мамой не обсуждают такие проблемы друг с другом. Лишь порой Маша может попросить совет у Поляковой.

"Я не живу с родителями с 16 лет. Я не лезу в их жизнь, они - в мою. Мы никогда не общаемся с мамой о своих отношениях. Разве, возможно, какие-то подсказки прошу, а так нет. Мы общаемся, как близкие подружки, но по теме отношений, то я сама знаю, как мне лучше, а она - как ей. Мы можем поговорить абстрактно", - отметила исполнительница.

Напомним, ранее Оля Полякова рассказала, какие отношения у ее дочерей и почему старшая ходила к психологу. Певица призналась, с кем из девочек у нее ближе общение.

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