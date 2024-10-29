Маша рассказала, почему решила поступать в американский университет.

Старшая дочь известной украинской певицы Оли Поляковой - 19-летняя Маша - прокомментировала ее отчисление из университета в США. Девушка ответила, вернется ли к учебе за рубежом.

Как известно, на днях ее звездная мама сообщила, что дочь отчислили из музыкального университета в Бостоне. Причиной стала студенческая виза. Маша задержалась в Украине и не вовремя вернулась на учебу, поэтому ее визу аннулировали. Девушка вернулась в Украину и сейчас учится в киевском вузе.

Однако, по словам дочери Поляковой, она все же вернется в США. Пока что девушка занимается новыми документами. Она планирует уже через два месяца начать обучение в Бостоне.

"Я через два месяца поеду. 12 января уже еду, поэтому все нормально! Я еду уже на учебу в Бостон", - отметила Маша.

Находясь в Украине, Маша активно занялась развитием своей карьеры. Она работает над созданием новых песен и даже возобновила деятельность рок-группы "Швы", солисткой которой является. В то же время девушка готовится к новой жизни за границей.

Она рассказала, что в Америке она не будет одна. Ее там ждет подруга, с которой они учились в Англии. Именно девушка повлияла на решение звездной дочери поступить в американский университет.

"Вообще, у меня там есть подружка, с которой я училась вместе в Англии. Она вообще меня подбила поступить туда. Говорит: "Слушай, я подала документы в Беркли. Меня приняли. А мы с тобой на одном уровне. Можешь податься". А я такая: "Ну, хорошо... Может, возьмут - будет классно, не возьмут - ну, окей". Меня взяли", - поделилась Маша.

Напомним, ранее Маша Полякова впервые выступила на большой сцене на "разогреве" у мамы. Она спела во Дворце спорта.

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